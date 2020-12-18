على مدار أسبوع.. ٧ شائعات نفتها الحكومة

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على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- نقت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.



- الحكومة نفت ما تردد من أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20202021، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20202021.



- وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأوضحت الوزارة، انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.



- وزارة المالية نفت إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، وشددت على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصًا على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.



- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنًا مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد، مُشيرةً إلى أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هى دون أى تغيير، لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنبًا للزحام والتكدس.



- وزارة التموين نفت نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.



- نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، مُوضحا أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كل خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.



