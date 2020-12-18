المفتي يدين مقتل 15 وإصابة 20 آخرين في هجوم إرهابي استهدف تجمعًا لتلاوة القرآن الكريم بأفغانستان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا دينيًّا بوسط أفغانستان، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل 15 مدنيًّا على الأقل وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، حيث كان القتلى والجرحى يحضرون تجمعًا لتلاوة القرآن الكريم.



وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، فما بالنا بالاعتداء على من يتلون آيات القرآن الكريم، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.



ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب، ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.



وأكد المفتي أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية لأماكن تحفيظ القرآن الكريم وتلقي العلم وللأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

منذ 37 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

مورينيو يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

اللجنة الطبية تحسم قرار مواجهة منتخب الشباب أمام تونس

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

04:15 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان