ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

يستضيف اليوم الجمعة فريق أتلتيك بيلباو نظيره هويسكا فى افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان ماميس معقل بيلباو.





وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:





ريال سوسيداد.. 26 نقطة.

أتلتيكو مدريد .. 26 نقطة.

ريال مدريد.. 26نقطة.

فياريال.. 22 نقطة.

برشلونة.. 20 نقطة.

إشبيلية.. 19 نقطة.

قادش.. 18 نقطة.

غرناطة.. 18 نقطة.

ريال بيتيس.. 16 نقطة.

إيبار.. 15 نقطة.

فالنسيا.. 14 نقطة.

أتلتيك بلباو.. 14 نقطة.

إلتشي.. 14 نقطة.

ألافيس.. 14 نقطة.

خيتافي.. 13 نقطة.

بلد الوليد.. 13 نقطة.

سيلتا فيجو.. 13 نقطة.

ليفانتي.. 11 نقطة.

هويسكا.. 11 نقطة.

أوساسونا.. 11 نقطة



