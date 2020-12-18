إصابة نجلة موسيماني بفيروس كورونا

أصيبت ليلنتلي خومويتيسلي نجلة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة الماضية.





وتعرض موسيماني للإصابة بكورونا وزوجته خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للبروتوكول العلاجي.





وخضعت ليلنتلي للعزل بأحد مستشفيات القاهرة بعد تأكد إصالبتها بكورونا، وذالك للرعاية الكاملة والعودة سريعا لحالتها الطبيعية.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم مع فريق غزل المحلة في ثاني جولات الدوري العام، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعبل الأهلي we السلام.



