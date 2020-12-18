وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية الذي نفذه المجلس الوطني للشباب؛ لتبادل الرؤى والاطروحات حول مختلف القضايا التي تشهدها البلاد، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات.

ويهدف المجلس الوطني للشباب الذي تأسس عام 2014 إلى تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وتثقيفية مختلفة لصقل الوعي السياسي والمعرفي والثقافي للشباب.

وقال الدكتور أشرف صبحي:" نسعد بتنفيذ برامج وأنشطة توعوية للشباب بشكل دائم، والتطرق لتناول التحديات والقضايا المختلفة في ضوء دعم ومساندة الدولة في مجهوداتها المبذولة"، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات في تنفيذ تلك البرامج والوصول لأكبر عدد مشارك من الشباب.

و أثنى الوزير على فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وتناول ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أهمية برامج التثقيف السياسي للنشء والشباب، والتصدي للشائعات التي تواجه الدولة بوعي ومعرفة ودراية كاملة بحقائق الأمور.

حضر ختام النموذج كل من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي، واللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب ودليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب، ووائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب.

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام نموذج محاكاة الدولة المصرية

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