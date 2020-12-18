جدة طفل تتهم والده بالاعتداء عليه بكابل كهربائي بقليوب

Advertisements

شهدت مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة، حيث تعدى أب على نجله بكابل كهربائي لمطالبته بإعطائه مبلغا ماليا للذهاب للطبيب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



من جانبها أمرت نيابة قليوب، برئاسة أحمد الإمبابي، مدير النيابة، بإحالة الطفل للطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات، كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها.



تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من جدة الطفل "أ. ا.ع" 13عاما، بالصف الثاني الإعدادي، باعتداء والد الطفل عليه بالضرب المبرح عن طريق ضربه بكابل كهربائي.



وأشارت جدة الطفل في بلاغها، أن والد الطفل أعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل لوالده بإعطائه مصاريف الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل، واعتدى عليه بكابل كهربائي، وضربه ضربا مبرحا على ظهره.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 19026 جنح مركز قليوب وتولت النيابة التحقيق.