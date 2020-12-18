عاجل - إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس

أعلن منتخب الشباب عن إلغاء مباراته أمام منتخب تونس والتى كان مقرر لها اليوم ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.





وأعلنت اللجنة رفضها إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.





ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.





ويذكر أن منتخب مصر خسر أمام ليبيا بنفس الطريقة بعد عدم وجود عدد كافي من اللاعبين.



