استغرقت ٨ ساعات.. نجاح جراحة نادرة لجبهة طفلة بمستشفى جامعة طنطا (صور)

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أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي من جراحي التجميل والإصلاح بكلية الطب بالجامعة فى إجراء ‏جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.



وأكد عميد طب طنطا، أن الجراحة أجريت داخل المستشفى التعليمى العالمى، وذلك في إطار العمليات الكبرى والنادرة، وهو ما يمثل تأكيدًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.



وأشار الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى، أن الطفلة كانت تعاني من عيب خلقي في الجبهة، وخضعت لجراحة نادرة استغرقت 8 ساعات، حيث تم إصلاح التباعد بين العينين والأنف، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي، وطاقم التخدير برئاسة الدكتوره هاله الجندى، وكذلك طاقم التمريض المشارك في العملية.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سويلم، مدير العمليات بمستشفى طنطا التعليمى، أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي من طاقم جراحة التجميل ضم دكتور طارق البانوبى، ودكتو طارق شكر، وابراهيم مصطفي المدرس المساعد، ومن طاقم التخدير، د. أحمد سعيد، د. أحمد عطيه جاد، ود. سامح فتحي، وهند الشاذلي ومصطفي شاهين المدرسان المساعدان.