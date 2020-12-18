فض دور الانعقاد السادس للنواب ولقاء السيسي وبن زايد.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 12 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020:







السيسي يتفقد الكلية الحربية



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر يوم السبت الماضي، بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية.



رافق الرئيس خلال الزيارة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة.



وجاءت الزيارة في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك سيادته الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.



وخلال الزيارة، ألقى الرئيس كلمة هنأ خلالها الطلبة الجدد بالنجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدا متابعته الحثيثة لجميع إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية، كما أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجا وقدوةً لغيرهم من الشباب.









السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء العراق



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، وذلك على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى.



جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي.



وخلال اللقاء، أكد الرئيس على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.



كما أكد الرئيس على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في مختلف المجالات، مشددا على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصةً على المستوى التنفيذي لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي من أجل بلورة نتائج ملموسة.



من جانبه، نقل وزير التخطيط العراقي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي، مؤكدا على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على جميع الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خصوصا في مجال الاسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي، والصحة، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما ثمن وزير التخطيط العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوى العربي والإفريقي والعالمي، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.









السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الموريتاني



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية.



تناول الاتصال التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خصوصا على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.



وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الامن الاقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.



كما شهد الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.









بناء 3300 وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي، رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.



تناول الاجتماع متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.



واطلع الرئيس علي مخطط انشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان والتي ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف انواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومبانٍ إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة انحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.









فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة التى عقدت يوم الثلاثاء الماضي، على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، مُهنئًا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.



وقال عبد العال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية: "أمامكم الكثير من الجهد لخدمة أبناء دوائركم، ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس أو خارجه".



وكانت تلك الجلسة آخر جلسات الفصل التشريعي لبرلمان 2015، وقد شهدت مناقشة 5 اتفاقيات دولية.











إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام



فازت مصر بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2021 - 2022، بعد حصولها على أكبر عدد من الأصوات بلغ 170 صوتًا في الانتخابات التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت منافسة قوية على خمسة مقاعد لعضوية اللجنة.



وأوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية هذه اللجنة الأممية بأكبر عدد أصوات يؤكد دور مصر الرائد في مجال بناء السلام، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على مواصلة إسهاماتها المتميزة في هذا المجال الحيوي.



وأكد إدريس أن مصر قامت بدور فاعل في إنشاء هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام عام 2005، الذي تعد اللجنة إحدى مكوناته، وتمتعت منذ ذلك الحين بعضوية شبه دائمة في لجنة بناء السلام مما خلّف إرثًا ثريًا ورصيدًا كبيرًا وممتدًا من الإسهام والدعم لصالح جهود بناء السلام في العالم، وخصوصا في إفريقيا، بما في ذلك أثناء عضوية مصر بمجلس الأمن للفترة 20162017 وتوليها دور المنسق للعلاقة بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام حينذاك، ثم رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين في 2018، ورئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 بالتزامن مع تولي مصر منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة.









السيطرة على حريق في شارع المعز



شب حريق في أحد المحال المخصصة لبيع الأحجار الكريمة، بجوار المدرسة الصالحية، في منطقة شارع المعز الأثرية.



وتحركت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق، وحالت الحواري الضيقة من دخول عربات المطافئ واستعان رجال قوات الحماية المدنية بأنابيب الإطفاء المحمولة وخراطيم المياه للوصول إلى مكان الحريق.



وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول إلى الآثار المجاورة له.













محمد حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي



وفى يوم الأربعاء الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود، قائدا لقوات الدفاع الجوى.



كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين الفريق علي فهمي محمد علي فهمي، مستشارا عسكريا برئاسة الجمهورية.











تفاصيل لقاء السيسي وبن زايد في القاهرة



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ورحب الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر، معبرا عن الامتنان بلقائه مجددا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، تلك العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتستمر عبر عقود ولتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة في إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك، حيث أثبتت السنوات الأخيرة فاعلية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.



وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وكذلك أمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.



وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي، على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.



وفي هذا السياق، هنأ الشيخ محمد بن زايد، الرئيس السيسي علي التطور اللافت لأداء الاقتصاد المصري والقفزات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات كثيرة خلال السنوات الماضية علي نحو أشادت به تقارير المؤسسات الدولية المختصة بمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي على مستوى العالم.



كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث رحب الرئيس بانضمام دولة الإمارات الشقيقة لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معربا عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.



كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.