أسعار النفط تسجل 51.24 دولار لبرنت و48.19 دولار للخام الأمريكى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:51 م
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
رويترز
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سجلت أسعار النفط اليوم، 51.24 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 26 سنتا أو ما يوازي 0.5%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.19 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 17 سنتا أو ما يوازي 0.4%. 
 
وشهدت  أسعار النفط اليوم انخفاضا، لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار وأفاد إحصاء لرويترز اليوم أن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وأن مليونا و654 ألفا و920 ماتوا.
 
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا.
 
وقالت في تقريرها الشهرى: "حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط"، وتابع التقرير "في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".
 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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