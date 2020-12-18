الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد والد الطفل محمد صاحب فيديو بسنت

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، وذلك بنشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا الصدد يعلن المجلس عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.


وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بتلك المطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، وذلك مما آثار استياء شديد من هذه الأفعال غير المقبولة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم. واعتداء على مباديء وقيم الأسرة المصرية.

وأضافت "السنباطي" أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

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