ضربة موجعة للإسماعيلي بعد إصابة نجم الفريق

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:51 م
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
ولاء حسني
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كشفت الآشعة التي خضع لها عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي تعرضه لتمزق فى العضلة الأمامية، وذلك عقب مواجهة الإنتاج الحربي امس.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق غياب اللاعب عن المشاركات لمدة أسبوعين، يلتزم خلالها بالراحة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ليغيب عن مواجهة الجونة القادمة بالدوري.

وحل الإنتاج الحربي ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي في المواجهة التي جمعت بينهما أمس بملعب الإسماعيلية، .التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.


ويسعى الإسماعيلي لحسم نقاطه الثلاث الأولى بالدوري خلال المواجهة التي ستجمعه بالجونة على ملعب الأخير عصر الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدوري.

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