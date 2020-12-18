فشل "بالوعات مياه الأمطار" يثير استياء أهالي كفر شكر .. والأهالي: إهدار مال عام





حيث وجه الأهالي اللوم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرين أن ذلك الأمر يعد إهدار للمال العام ويجب المحاسبة عليه.



يقول "محمد طارق"، أحد الأهالي، "حرام الفلوس الي بتترمي في الأرض دي يا جماعة.. يرضي مين ده"، مشيرًا إلى أن الأهالي طفح بهم الكيل من الإهمال، وعدم مراعاة الضمير في العمل، مطالبا بمحاسبة المسؤول عن ذلك الأمر، والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت.



وأضاف سيد سيد، مواطن بكفر شكر، أن تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، دون دراسة، هو إهدار للمال العام، ويجب محاسبة المسئول عن تنفيذ هذا المشروع.



وأشار أن خطوط الأمطار والسيول تختلف عن خطوط الصرف، لأن الأماطار لها رواسب، وستعمل على انسداد خطوط الصرف، وأن تركيب شبكات مياه الأمطار يكون بعرض الطريق بالكامل، وفي الأماكن المنخفضة بالطريق، ويحددها مهندس المساحة عن طريق جهاز "الميزان"، حتى تستوعب المياه المنحدرة.



وتابع سيد، للإستفادة من مياه الأمطار يجب تركيب مواسير مياه الأمطار وجعلها شبكة منفصلة عن الصرف وتصب في النيل أو الترعة للاستفادة منها غير ذلك يعتبر إهدار للمياه والمال العام، ولا بد من محاسبة المسئول عن ذلك.



وكانت قد تعاملت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.



وأشار اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار، بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع، للتسهيل على أهالينا المواطنين في تحركاتهم، مؤكدا انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار، وحل أي مشكلات طارئة

حالة من الاستياء والغضب سيطرت على أهالي مركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بسبب غرق شوارع المدينة بمياه الأمطار، نتيجة فشل "بالوعات مياه الأمطار"، والتي لم تفلح في سحب المياه.