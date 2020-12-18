اللجنة الطبية تحسم قرار مواجهة منتخب الشباب أمام تونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:47 م
كاف
كاف
محمد جمال
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يجتمع الأن مسؤولو منتخب مصر للشباب ومنتخب تونس مع اللجنة الطبية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف واتحاد شمال إفريقيا من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة مباراة مصر وتونس ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ونزل لاعبو المنتخبين إلى ملعب رادس لإجراء الإحماء ولكن فى انتظار القرار النهائي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية، من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. 

جاء تشكيل المنتخب كالآتي.. 

حراسة المرمى: حمزة علاء. 

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. 

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

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