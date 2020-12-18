تسليك شرايين لمريض مصاب بفيروس كورونا في مستشفى المنصورة الدولي

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بنجاح فريق طبى من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة الدولى من استعادة الدورة الدموية الطرفية لمريض يبلغ من العمر 67 عاما ايجابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) محول من مستشفى صدر المنصورة.



وكان حضر المريض إلى استقبال مستشفى المنصورة الدولى يعانى من ألم وزرقة بالقدم والساق اليمنى وبالكشف الطبى والفحوصات والأشعة تبين وجود جلطات حادة وانسدادات بشرايين الحوض والفخذ والساق الأيمن للمريض وقد اتخذ القرار الفورى بدخوله العمليات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حيث تم عمل تسليك للشرايين الطرفية باستخدام القسطرة لاستعادة الدورة الدموية والحفاظ على قدم المريض من البتر.



وقد إطمأن مكي ان المريض بحالة مستقرة وجيده حيث تم استعادة الدورة الدموية الطرفيه لقدم المريض.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم.



قام بالجراحة فريق طبى من قسم جراحة الأوعية الدموية مكون من الدكتور اسماعيل حامد، دكتوراه جراحة الأوعية الدموية (رئيس الفريق) الدكتور محمد السيد؛ طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور نشأت فتحى، استشارى ورئيس قسم التخدير

