خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا.

حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

و قدم وكيل الصحة الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج

وناشد وكيل صحة الدقهلية المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد
خروج 10 متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الامديد

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