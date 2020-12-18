أمريكا تسجل 230 ألف إصابة بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 3.2 ألف وفاة و230 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد ارتفعت خلال يوم أمس الأربعاء بواقع 3270 حالة وفاة و233271 إصابة.

وسجلت في الولايات المتحدة عموما حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 17 مليونا و214117 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 310792 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وانطلقت في الولايات المتحدة مؤخرا حملة التطعيم ضد كورونا.