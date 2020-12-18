محافظ كفر الشيخ: استمرار تبطين الترع لتوفير المياه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد استمرار أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



