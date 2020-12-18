شالكه يقيل مدربه بعد 3 أشهر من تعيينه

قال نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه تم إقالة مانويل بوم من منصب المدير الفني للفريق، بعد مرور 3 أشهر فقط من بداية عقد مدته عامين، وتعيين المخضرم هوب ستيفنز مدرباً مؤقتاً للفريق.





ويعد الهولندي ستيفنز (67 عاماً) من رموز نادي شالكه وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) في عام 1997، وسيعود إلى تدريب الفريق للمرة الرابعة اعتباراً من المباراة المقررة أمام أرمينيا بيليفيلد غداً السبت.





ويتولى ستيفنز مهمة إنهاء سلسلة من 28 مباراة متتالية في الدوري الألماني لم يحقق خلالها الفريق أي انتصار، وسيقود الفريق أيضا في مباراته المقررة أمام فريق الدرجة الرابعة أولم 1846 يوم الثلاثاء المقبل في الدور الثاني من كأس ألمانيا.





وبعدها تبدأ الأجازة الشتوية للبوندسليجا، والتي تقلصت مدتها في ظل أزمة كورونا، ليتاح الوقت بذلك أمام شالكه لدراسة ملف مدربه الجديد الذي سيتحمل مهمة إنقاذ الفريق هذا الموسم من الهبوط.



