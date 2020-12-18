مارس المقبل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لـ"إعلام القاهرة"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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مارس المقبل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لـ "إعلام القاهرة"

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي السنوي السادس والعشرين، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك يومي الأربعاء والخميس، الموافق 24 - 25 مارس 2021.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب.

يستهدف المؤتمر، الذي تعقد بعض جلساته عن بعد Online، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.

ومن جانبها صرحت الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التطورات الرقمية المتلاحقة قد ألقت بظلالها علي محاور المؤتمر، وعلى رأسها: تأثيرات الثورة الرقمية على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، والتأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، والقائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، والأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، وإشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، وأخيرًا الإعلام الرقمي وعلاقته بالأمن المعلوماتي.

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