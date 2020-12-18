الجزائر تخطر جامعاتها بإلغاء التعامل مع مؤسسة "هالت برايز"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت الجزائر الانسحاب من منظمة "هالت برايز" الدولية، التي توصف بجائزة نوبل للطلاب، والتي تأسست سنة 2010 ويشرف عليها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالتعاون مع الأمم المتحدة.

 

وأبلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية مختلف الجامعات والهيئات المعنية عبر البلاد بـ "إلغاء التعامل" مع مؤسسة "هالت برايز" (Hult Prize)، حسب صحيفة "النهار".

 

وتمنح جائزة "هالت" سنويا، للطلاب الناجحين في مسابقة دولية لإطلاق مشروع مرتبط بالتحديات الملحة التي تواجه العالم.

 

وكان مقررا مشاركة عشرات الطلبة الجامعيين الجزائريين هذا العام في هذه المسابقة قبل فك السلطات الجزائرية الارتباط بمؤسسة "هالت برايز".

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