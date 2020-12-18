في 2020.. التعليم الأزهري يتخطى أزمة كورونا بامتياز

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كفاءة عالية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل برامج «التعليم عن بعد»



إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري وانخفاض شديد في تحول طلابه للتربية والتعليم



المعاهد الأزهرية تحقق نسبة غير مسبوقة في اعتماد «جودة التعليم»



تطوير مستمر للمناهج وطرق التدريس وتدريب متواصل للكوادر التعليمية



أبناء الأزهر يحصدون الألقاب في المسابقات المحلية والدولية



نجحت قطاعات التعليم الأزهري خلال عام 2020، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تطوير حزمة من الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم الأزهري، انطلقت من تطوير المناهج التعليمية، وإصلاح مقوماتها العلمية والتربوية، من أجل تمكين طلاب الأزهر من مواصلة التفوق والتميز، في مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، حيث قام قطاع المعاهد الأزهرية بتنفيذ العديد من الإجـراءات خلال هذا العام كان أبرزها:



تفعيل برامج التعلُّم عن بعد

حيث تم تسجيل جميع المقررات الدراسية في صورة حلقات تلفزيونية تعليمية، من خلال الاستعانة بأكفأ المعلمين في جميع التخصصات، وتخصيص وقت لعرضها في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى إنشاء قناة على موقع اليوتيوب لتسهيل حصول الطلاب على هذه البرامج التعليمية للطلاب، كما تم نشر الحلقات التعليمية التي تم تسجيلُها خلال السنوات السابقة على قناة الأزهر على موقع يوتيوب بالإضافة إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

كما قامت اللجان العلمية المختصة بالإدارات العامة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بعمل مشروعات بحثية في كل صف دراسي، وإنشاء بنك معلومات يحتوي على تلك المشروعات، بجانب إطلاق دليل إرشادي للمعلم لمعايير إعداد وتقييم المشروعات البحثية.

كما تم تفعيل منظومة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بجميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية (رياض الأطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وتدريب المعلمين والموجهين على تدريس الكتاب الالكتروني التفاعلي.



توفير مناخ صحي آمن لأداء امتحانات الشهادات الأزهرية

حرص قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ مجموعة من القرارات للمحافظة على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في لجان الامتحانات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل دقة وحزم أثناء فترة الامتحانات، ورصد ظهور حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك، بالإضافة إلى توفير المواد مطهره، وكواشف للحرارة في كل لجنة من لجان الامتحانات.

كما تم تطبيق منظومة لتوثيق الاختبارات الشفوية لتشمل اختبارات الشهادات الثانوية والقراءات والمتقدمين للبعثات، حيث تم تسجيل الامتحانات الشفوية بالصوت مع الفيديو، بما يضمن تطبيق معايير ثابتة في الاختبار على جميع الممتحنين، وتجنب كافة التدخلات من قبل لجان الامتحانات، وضمان الرجوع إلى هذه التسجيلات حال استقبال الشكاوى من الممتحنين.



رعاية الطلاب المبتكرين والموهوبين

استحدث قطاع المعاهد الأزهرية إدارة جديدة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين في المجالات المختلفة بالمعاهد الأزهرية، ورعايتهم من خلال تقديم الدعم والحوافز اللازمة لتشجيعهم، كما تم تطبيق الحافز الرياضي على طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 20192020م المتفوقين رياضيا والحاصلين على الأربع مراكز الأولى التي تنظمها الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية.



الارتقاء بمستوى الأداء وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية

تمكن قطاع التعليم الأزهري من تنفيذ برنامجا تدريبيا (أخلاقي، إداري، تربوي، تكنولوجي) لشيوخ المعاهد وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية، وتنفيذ خطط زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وقياس أثره على المتدربين، بجانب تطوير وتحديث المناهج والمقررات الدراسية بكافة المراحل الدراسية لمواكبة المستجدات العالمية من أجل الارتقاء بمستوى الأداء بالمعاهد.



مشاركة فعالة في محو الأمية وتعليم الكبار

وحرص الأزهر خلال عام 2020 على المساهمة في تفعيل برنامج محو الأمية وتعليم الكبار في مصر، من خلال توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ حيث جاوز عدد الدارسين في مجمل الفصول التابعة للأزهر (أكثر من 700 فصل) يدرس فيها أكثر من 9000 دارس في مختلف محافظات مصر حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتمكن الأزهر من تحقيق نسبة تقترب من 60% من اجمالي المستهدف الكلي خلال عام ٢٠٢٠ رغم توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.



اعتماد نسبة غير مسبوقة للمعاهد الأزهرية في جودة التعليم

أصدرت "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" قرارا باعتماد (127) معهدا أزهريا من إجمالي (134) تم زيارتها من قبل الهيئة، وذلك بنسبة اعتماد غير مسبوقة قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد، بموجب القرار رقم 200 لسنة 2020 لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى اعتماد 41 معهدا لرياض الأطفال من إجمالي 42 معهدا بنسبة 98%، و50 معهدا ابتدائيا من إجمالي 55 معهدا بنسبة 91%، و28 معهدا إعداديا من إجمالي 30 معهدا بنسبة 93%، بالإضافة لاعتماد عدد (7) معاهد ثانوية من إجمالي (7) معاهد وبنسبة 100%، وبنسبة اعتماد مئوية إجمالية قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد، ونسبة صفر % رفض اعتماد، في سابقة هي الأولى، تؤكد على ما تتمتع به المعاهد الأزهرية من التزام بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.



عقد العديد من الندوات التوعوية والبرامج التثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية والعاملين بها، والتي استهدفت التعريف بالإنجازات الوطنية وتعزيز روح الانتماء للوطن، والتعريق بحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الموضوعات، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.



أبناء الأزهر يحصدون الألقاب المحلية والدولية

حصول بعض العاملين والطلاب بالمعاهد الأزهرية بطولات رياضية محلية ودولية، حيث حصلت معلمة التربية الرياضية، ياسمين هاشم أحمد مصطفى، المعلمة بمعهد فتيات النزل الأزهري بمنطقة أسوان الأزهرية، على المركز الأول كأفضل معلمة تربية بدنية في الوطن العربي، وحصلت الطالبة بسملة محمود حسن، المقيدة بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات هيها بمنطقة القليوبية الأزهرية، على المركز الأول عالميا وأفريقيا في رياضة الكاراتيه، وحصلت الطالبة فاطمة عبد الناصر علي، المقيدة بالصف الثالث الإعدادي بمجمع مدينة نصر بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الثاني عالميا في نفس الرياضة، كما حصلت الطالبة ريتال أحمد فوزي، المقيدة بالصف الأول الابتدائي بمعهد فتيات الزهور النموذجي بمنطقة بورسعيد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة الجمباز، وحصل الطالب مصطفى رمضان محمد، المقيد بالصف الثاني الثانوي بمعهد بنين بني سويف، على المركز الثالث على الجمهورية في رياضة القفز بالزانة.



إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري وانخفاض شديد في تحول طلابه للتربية والتعليم

شهد عام 2020 اقبالا ملحوظا في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مرحلة رياض الأطفال (128978) طفلًا، بزيادة (17298) طفلًا عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي عدد التلاميذ المقبولين هذا العام في الصف الأول الابتدائي (237520) تلميذًا، بزيادة (44617) تلميذًا عن العام السابق.

كما لوحظت زيادة في نسب تحويلات الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية (25010) طالبا، بزيادة بلغت (11592) طالب عن العام السابق، في حين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بمقدار (11027) طالب عن العام السابق.