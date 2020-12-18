اليوم العالمي للغة العربية.. العالم يحتفي بـ "لغة الضاد"

يُحتفل اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، باليوم العالمي للغة العربية "لغة الضاد"، المعروف أيضًا باسم يوم الأمم المتحدة للغة العربية.





الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في جميع أنحاء العالم كوسيلة لتعزيز التفاهم الثقافي وتشجيع الحوار بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.





وتعقد المنظمات والحكومات فعاليات ثقافية تعرض تاريخ وثراء اللغة، وتسلط الضوء على التطورات الحالية في الأدب العربي من خلال المحاضرات والمحادثات وورش العمل من قبل الكتاب والشعراء العرب.





كما تعزز المدارس تعليم اللغة العربية كوسيلة للتواصل وتنظم مسابقات في القصة القصيرة والشعر.





كم عدد الناطقين باللغة العربية في العالم؟

اللغة العربية هي لغة ذات تاريخ غني ويتحدث بها ما يقرب من 1.5 مليار شخص حول العالم وفي 22 دولة عضو في اليونسكو.





وتقر منظمة اليونسكو بإسهام اللغة في تعزيز الروابط بين الثقافات المختلفة وفي تطوير العلوم والطب والرياضيات والأدب عبر العصور.





متى بدأ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

يشير تاريخ اليوم العالمي للغة العربية إلى اليوم الذي أصبحت فيه اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة في عام 1973، بالإضافة إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة هي الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والصينية.



