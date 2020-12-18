شباب القليوبية: بلوغ إجمالي المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب لـ35

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، بلوغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب لـ35 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع bot، بقيمة إنشائية تقدر بنحو 75 مليونا و150 ألف جنيه، والمشروعات بين إنشاء حمامات سباحة، وملاعب (خماسي وسباعي)، ومحلات وصالات أفراح وأنشطة وكافتيريات.





وأوضح بيان للمديرية اليوم، أنه جرى البدء في طرح الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT، حيث أولت لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتماما كبيرا بالطرح الاستثماري لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بمراكز الشباب.





وأشار البيان، إلى أن المشروعات الاستثمارية توفر الدخل الثابت لمراكز الشباب الذي يساعدها في تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية أكثر كما يرفع عن كاهل الدولة عبء تطوير المراكز وزياده الايرادات.



