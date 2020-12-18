3 كلمات تزين احتفال الأهلي بـ"الشناوي"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:01 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
Advertisements
حرص النادي الأهلي على تقديم التهنئة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين اليوم الجمعة.

وكتب النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي :"حارس عملاق .. قائد .. الأفضل في القارة".

وأضاف :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا محمد الشناوي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احتفال

أخبار تهمك

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ أقل من ساعة

عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

02:23 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان