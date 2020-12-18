تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لللتنمية الرياضية، وذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار تنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.





جاء ذلك بحضور سامية عيد عبدالله مندوب وزارة الشباب والرياضة، نُفذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لجميع المراحل السنية والذي ينفذ أيام الجمعة من كل أسبوع.



