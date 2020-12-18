تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لللتنمية الرياضية، وذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار تنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور سامية عيد عبدالله مندوب وزارة الشباب والرياضة، نُفذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لجميع المراحل السنية والذي ينفذ أيام الجمعة من كل أسبوع. 

وكما جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة.

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