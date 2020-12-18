بعد توقف لسنوات.. الزراعة توافق على تصدير بيض تفريخ دجاج بياض إلى الخارج

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وافق الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة الاردن الشقيقة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن هذا يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

واضاف "أن إنتاجنا من بيض المائدة يزيد عن 13 مليار بيضة سنويًا ولدينا الإكتفاء الذاتى من بيض المائدة، ونظرًا للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة".

وتابع سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للسوق المحلي من بيض المائدة والإنتاج الداجنى إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 14 منشأة انتاج داجنى معزولة طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وقد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة يسهل التصدير منها دعما للاقتصاد الوطني

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ان هناك أراضي صحراوية تم تخصيصها لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدًا عن زحام الوادى والدلتا مع تيسير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والامان الحيوى وعقد البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادى.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الزراعة

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ أقل من ساعتين

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ نصف ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

منذ ساعة و 28 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ ساعة و نصف

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

03:31 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان