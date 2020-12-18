هبوط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.16% بفعل مخاوف ارتفاع الإصابات بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
رويترز
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أغلق المؤشر نيكي الياباني، منخفضاً اليوم الجمعة، بفعل مخاوف إزاء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو على احتمالات التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية.
 
وخسر المؤشر نيكي 0.16% إلى 26763.39 نقطة، بينما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تقريبا عند 1793.24 نقطة، وسجل المؤشران نيكي وتوبكس مكاسب أسبوعية 0.41% و0.63% على الترتيب.
 
وساد القلق في السوق من ارتفاع الين أمام الدولار، إذ سجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 103.41 ين بعد أن انخفضت إلى 102.88 ين أثناء الليل.
 
لكن ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول قال إن خسائر السوق حد منها أداء قوي لوول ستريت الليلة الماضية.
 
وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس بفضل تنامي التفاؤل إزاء مشروع قانون للتحفيز يهدف للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
 
ومن بين القطاعات الرابحة، ارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 1.11%، بدعم من توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية.
 
وأغلق سهم شركة سوني مرتفعا 2.3%، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2000 بفضل طلب ناجم عن البقاء في المنازل.
 
ومن بين الأسهم المتراجعة، نزل سهم تويوتا موتور 1.11% إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2015 في الجلسة السابقة.

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