إيران ترفض إبرام اتفاقات إضافية بشأن برنامجها النووي

انتقدت إيران بشدة تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن ضرورة إبرام اتفاق جديد مع طهران لإحياء الصفقة النووية المبرمة عام 2015.

وشدد سفير إيران لدى النمسا ومندوبها لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس، على أن دور الوكالة الدولية الوحيد يقتصر على المراقبة والتحقق من الإجراءات النووية الطوعية ذات الصلة، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، وتحديث البيانات بهذا الصدد.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن تقديم أي تقييمات بشأن كيفية تطبيق هذه الالتزامات، مثل الإشارة إلى مخالفات، يعد خارج تفويض الوكالة ولا بد من تفادي ذلك، مضيفا أن الوكالة الدولية أدت دورها في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وتم وضع وتنسيق التزامات وأهداف الأطراف المعنية بصورة دقيقة ويعرف كل طرف ما يجب عليه فعله.

وتابع: "لن تكون هناك مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق، وفي حال إحيائه لن تكون هناك حاجة إلى تبني وثيقة جديدة بشأن دور الوكالة. لا حاجة لزيادة الوضع تعقيدا".