3 تحركات جديدة من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة تحركات جديدة اتخذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الأخيرة بشأن العمل على توفير لقاح كورونا للمواطنين وتوزيعه عليهم، في إطار خطتها لمواجهة الوباء المنتشر حول دول العالم.

مصر.. مركز لإنتاج اللقاحات
خلال زيارتها للإمارات، حرصت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم الجمعة، على التوجه إلى مركز التطعيمات الاماراتي للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني في الامارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء بين الجانبين، المصري والإماراتي، تناول تطلعات الشركة الإماراتية لأن تصبح مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاح كورونا بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة كانت حريصة على متابعة مركز التطعيمات بما يضمن بحث إمكانية نقل التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج الأدوية من الشركة المصنعة للقاح سينوفارم إلى مصر.

إرسال دفعات اللقاح لمصر
وعلى جانب آخر، التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، لمناقشة خطة تدفق الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد تباعًا إلى مصر، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وبدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، وذلك بما يفي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للإصابة كأولوية بالغة الأهمية.

موقع تسجيل الحصول على اللقاح 
وأعلنت وزارة الصحة أن الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصينى لكورونا مازال فى مراحل الإعداد النهائية للانطلاق الأسبوع المقبل.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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