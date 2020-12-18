الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)

نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية، وذلك في إطار خطة المحافظة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وقال الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1497 مريض من خلال عدد 8 عيادات متنقلة في ١٢ تخصص "جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف وأذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، وتنظيم أسرة".



