الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية بقرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية، وذلك في إطار خطة المحافظة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1497 مريض من خلال عدد 8 عيادات متنقلة في ١٢ تخصص "جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف وأذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، وتنظيم أسرة".

كما تم عمل عدد 233 تحاليل دم وطفيليات، عدد 3 أشعة سينية، عدد 115 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، عدد 120 استبيان وعمل تثقيف صحي لعدد 308 وبلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1315 تذكرة.
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)
الكشف على 1497 مريضا خلال قافلة مجانية في "المحمودية" بالبحيرة (صور)

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ ساعة و 21 دقيقة

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

02:23 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان