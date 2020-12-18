النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم» بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

شمل الحكم كل من «نظير. ا» وشقيقة «عبدالمنعم»، ووالدة «إسحاق» بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم اليوم بالبراءة.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ أقل من ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

منذ ساعة الا ربع

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ ساعة و 14 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

02:23 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان