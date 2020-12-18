ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

يستضيف اليوم الجمعة نادي أتلتيك بيلباو نظيره هويسكا فى افتتاح الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني .





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيك بيلباو.





وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:





1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

2 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.

3 – رودريجو مورينو – ستة أهداف.

4 – كريم بنزيما – ستة أهداف.

5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.

6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف

7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

8- ليونيل ميسي – خمسة أهداف.

9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.



