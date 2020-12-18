ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:23 م
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف اليوم الجمعة نادي أتلتيك بيلباو نظيره هويسكا فى افتتاح الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني .

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيك بيلباو.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:

1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.
2 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.
3 – رودريجو مورينو – ستة أهداف.
4 – كريم بنزيما – ستة أهداف.
5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.
6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف
7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.
8- ليونيل ميسي – خمسة أهداف.
9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.
10 – بورتو – أربعة أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة ترتيب هدافي الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فوافي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ نصف ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ 39 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ 14 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

01:58 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان