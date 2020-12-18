مورينيو يتحرك لضم نجم ريال مدريد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير إعلامي إسباني، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، يسعى لخطف أحد لاعبي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

 

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مورينيو اتصل مؤخرًا بالكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، وطلب منه الانتقال إلى صفوف توتنهام عقب نهاية عقده.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد لوكا مودريتش مع الميرنجي في يونيوالمقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

 

يذكر أن لوكا مودريتش لعب من قبل للسبيرز خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، عندما انتقل إلى ريال مدريد نظير 35 مليون يورو.

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