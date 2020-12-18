عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رد عبد الله السعيد نجم بيراميدز بقوة، على الصورة المتداولة بشأن اساءته لقميص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.

 

وتبادل شيكابالا والسعيد القميصين عقب لقاء الزمالك وبيراميدز أمس الخميس بالجولة الثانية للدوري المصري الذي انتهى بالتعادل (1-1).

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسعيد وهو يعطي قميص شيكابالا لزميله دودو الجباس مهاجم بيراميدز، وسط سخرية من رفض السعيد الحصول على قميص نجم الزمالك.

 

ونشر السعيد صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام لقميص شيكابالا ردًا على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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