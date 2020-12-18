مصرع وإصابة اثنين سقطا من طابقين علوين داخل منزلهما بالبحيرة

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لقي مُسن مصرعه بينما أصيبت طالبة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر سقوط الأول من الطابق الرابع بمنزله بمدينة كفرالدوار، وسقوط الثانية من الطابق الثاني بمنزلها بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.



وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة ادكو من مستشفى ادكو المركزي بوصول الطالبة "سلوى عبد المولى محمود خميس" 17 عاما، مقيمة بكوم حسن بمدينة ادكو، ادعاء سقوط من الطابق الثاني بمنزلها، وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة وتبين وجود كسور بالساعدين الأيمن والأيسر، وتم حجز الحالة وجارى تحريرالمحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد سقوط شخص يبلغ من العمر 69 عاما من أعلى منزله بالطابق الرابع بشارع الجيش، وتوفى في الحال وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وتبين وجود كدمات بجميع أجزاء الجسم واشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن السن ٦٩ سنه العنوان ش الجيش كفر الدوار، وتم ايداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.