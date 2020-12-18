أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شيع قبل قليل، أهالي قرية ممتاز الكبرى التابعة للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، جثمان البطل الشهيد رقيب مقاتل مصطفى محمد عبد الله سعيدة، إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه، الذى أستشهد أمس إثر عملية إرهابية ببئر العبد في سيناء، لينضم لكتيبة شهداء خيرة أبناء القوات المسلحة الباسلة من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه.

واحتشد أهالي القرية والقرى المجاورة ولفيف من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري، لمثواه الأخير بمدافن القرية، وسط هتافات منددة بالإرهاب.

حضر الجنازة، كل من المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الأستاذ عبد الهادي رشوان رئيس مدينة حوش عيسى، وقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

ونقل السكرتير العام خالص تعازي محافظ البحيرة لأسرة الشهيد الذى وجه بدراسة إطلاق إسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)
أهالي حوش عيسى يودعون شهيد "بئر العبد" لمثواه الأخير بالبحيرة (صور)

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