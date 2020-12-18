"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أطلقت مدرسة الزومرنية الابتدائية بإدارة كفر شكر التعليمية، مبادرة "الزمرونية فيها حاجة حلوة"، حملة جديدة لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة بالقرية بالكامل بتغطيتها بمواسير بلاستكية، في إطار الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء حرصا على جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.

وقال سيد جعفر منسق الحملة، إن المدرسة بدأت بالفعل وقامت بتغطية كل أعمدة الأنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة في نطاق محل سكنة بالقرية.

وأوضح جعفر، أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستك تتكلف فقط 100 جنية ثمن الخامات فقط، أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة وأهالي القرية للتواصل، مناشدا بسرعة التفاعل مع الحملة لتغطية القرية بالكامل.
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية
"الزومرنية فيها حاجه حلوة".. حملة لعزل أعمدة الإنارة داخل قرية بالقليوبية

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