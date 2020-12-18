نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

وجه كيفين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة إلى نجم الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يغيب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، عن المباراة بسبب ارتفاع درجة حرارته عقب حصوله على تطعيم الملاريا قبل السفر إلى النيجر.





وتغادر بعثة الفريق إلى النيجر، عقب مواجهة غزل المحلة الليلة بالدوري العام، من أجل مواجهة سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستقر جونسون على الدفع بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، بشكل أساسي لتعويض غياب طاهر في تلك المباراة.





وجاء قرار المدرب العام، ليوجه صدمة إلى صلاح محسن نجم الفريق والذي كان ينتظر الحصول على فرصته بشكل أساسي خلال تلك المباراة.





ومن المنتظر أن يقود جونسون مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، حيث يغيب بيتسو موسيماني المدير الفني عن قيادة الفريق اليوم أمام زعيم الفلاحين بعد إصابته بفيروس كورونا وعزله في أحد المستشفيات.





ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري.



