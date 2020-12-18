نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:58 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
وجه كيفين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة إلى نجم الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يغيب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، عن المباراة بسبب ارتفاع درجة حرارته عقب حصوله على تطعيم الملاريا قبل السفر إلى النيجر.

وتغادر بعثة الفريق إلى النيجر، عقب مواجهة غزل المحلة الليلة بالدوري العام، من أجل مواجهة سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر جونسون على الدفع بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، بشكل أساسي لتعويض غياب طاهر في تلك المباراة.

وجاء قرار المدرب العام، ليوجه صدمة إلى صلاح محسن نجم الفريق والذي كان ينتظر الحصول على فرصته بشكل أساسي خلال تلك المباراة.

ومن المنتظر أن يقود جونسون مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، حيث يغيب بيتسو موسيماني المدير الفني عن قيادة الفريق اليوم أمام زعيم الفلاحين بعد إصابته بفيروس كورونا وعزله في أحد المستشفيات.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ أقل من نصف ساعة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

فوافي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين

نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

01:58 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان