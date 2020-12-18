تأهل 3 لاعبين بمنتخب مصر لنهائى البطولة الأفريقية للجودو بمدغشقر

يواصل لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو تألقهم فى بطولة إفريقيا للكبار التى تستضيفها مدغشقر حتى 20 من الشهر الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.





حيث تأهل اللاعبين محمد على عبد العال وعبد الرحمن محمد للمباراة النهائية فى وزن 81 كيلو جراما ، وضمنا لمصر الحصول على المركزين الأول والثانى والفوز بالميداليتين الذهبية والفضية فى هذا الوزن ، كما تأهل اللاعب محمد محى الدين إلى المباراة النهائية فى وزن 73 كيلو جراما ،وكانت البعثة المصرية المشاركة فى البطولة قد حققت أمس فى اليوم الأول للبطولة أول ميداليتين بواقع ذهبية وفضية .

يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وتضم بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ،وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إنه ينتظر فوز مصر بذهبية وفضيتين اليوم على الأقل ، وأن كان يأمل فى الحصول على ذهبيتين وفضية ، بعد تأهل ثلاثة لاعبين للمباراة النهائية منهم لاعبان فى وزن 81 كيلو جراما ، ولاعب فى وزن 73 كيلو جراما ، مشيرا إلى أن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى ،

لافتا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .

أضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .