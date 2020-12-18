"العمل" اللبنانية تقرر إجراء فحص الـ PCR  في أماكن العمل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى إعلان مهم من وزارة العمل بشأن  إجراء فحص الـ PCR في أماكن العمل.
وكشفت الملحق العمالي، عن أن وزيرة العمل لميا يمّين أصدرت تعميما يتعلّق بإجراء فحص الـPCR في أماكن العمل وجاء فيه: استناداً إلى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصاً على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية،
وفي إطار خطة الاستجابة والتحكم لمواجهة جائحة كورونا، لا سيّما ضمن أماكن العمل، توصي الوزارة، بناء على اقتراح لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما يلي:
أولاً: على المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والتي يساوي عدد العاملين فيها أو يزيد عن المائة أجير إجراء فحص الـPCR لجميع العاملين لديها، غير المخالطين لحالة مؤكدة، مخبرياً، أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بصورة دورية، مرّة واحدة في الشهر لكل عامل، وتعتبر تقنية الـ Pooling مقبولة في هذا الإطار.
ثانيا:   تعبئة الاستمارة على الرابط الالكتروني  http://companypcr.net/  بعد صدور نتائج فحوصات الـPCR من المختبر.
ثالثا:  بمجرد ارسال النتيجة إلى الرابط المذكور ، تتلقى المؤسسة بريدا إلكترونيا ، حيث يعتبر بمثابة إثبات على المساهمة والالتزام في الإجراءات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ويجب أن تكون هذه النتيجة بحوزتهم إبرازها عند الطلب.
 
 




 

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فوافي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ 12 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ 37 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

01:58 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان