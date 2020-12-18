3 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. تعرف عليها

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عدة تحذيرات وجهتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة، بشأن حالة الطقس وما يمكن أن تترتب عليه من أحوال جوية مضطربة، لذا وجب تحذير المواطنين منها للاستعداد بالتعامل الجيد مع هذا الطقس.



طقس بارد ليلا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحرى مائلا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، أما عن حالة الطقس ليلًا فهو بارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد.



أمطارا على السواحل الشرقية

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر.



أمطار يوم الأربعاء

وأضافت، أن الأمطار ستعاود السقوط مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، لتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.



شبورة صباح السبت

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا السبت، مؤكدين مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، بارد ليلا على أغلب الانحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



وحسب الخبراء، تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.





وعلى جانب آخر، شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، استقرارا في الأحوال الجوية صاحبها سطوع الشمس وهدوء الرياح، وذلك قبل قدوم نوة الفيضة الصغيرة.



وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة لحظية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار، موجها المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه قام مساء أمس بجولة موسعة على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الأمطار المتوقعة وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.









