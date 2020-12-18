أكثر من 15 قتيلا جراء تفجير استهدف تجمعا دينيا وسط أفغانستان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 15 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف اليوم الجمعة تجمعا دينيا في محافظة غزني وسط البلاد.

 

وأكد المتحدث باسم الوزارة، طارق أريان، أن الدراجة انفجرت أمام منزل في إحدى قرى منطقة كيلان أقيمت فيه مراسم تلاوة القرآن الكريم.

 

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي على خلفية تصعيد العنف في البلاد، رغم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عقود.

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