الأردن يمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان - الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتي آخر مايو 2021.
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب  التمثيل العمالي بعمان  عن أن  القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء الأردني على تمديد تاريخ الموعد النهائي مغادرة العمالة غير الأردنية أراضي المملكة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها حتى تاريخ 31 مايو 2021.
وقال الملحق العمالي : إن القرار يأتي نظراً للصعوبات والمعوقات التي تسبّبت بها جائحة كورونا، وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها، الأمر الذي حال دون استفادة العديد من العمّال الراغبين بالمغادرة من هذه الإعفاءات
 وجاء هذا التمديد بناءً على القرار السابق الذي كانت أعلنت عنه رئاسة الوزراء ووزارة العمل الأردنية إعفاء العمالة غير الأردنية المغادرة نهائيا لأراضي المملكة الأردنية "خروج بلا عودة"  من غرامات الإقامة أو أية مبالغ تترتب عليهم،  كـرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى مهما كانت مدتها ، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم "الوالدين، والأبناء،  والزوج أو الزوجة) .
 
 

 

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعتين

نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 14 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب الشباب يواجه تونس ببطولة شمال إفريقيا بعد الوصول للعدد المطلوب

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ 35 دقيقة

فوافي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

01:58 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان