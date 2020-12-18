القوى العاملة: تعيين 330 شاباً  منهم 13 شاباً من ذوي القدرات بدمياط

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 330 شاباً منهم 13 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 999 شاباً ، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل ، كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 134 منشأة ، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 14 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 36 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 7 شكاوى منهم ، وشكوتين منهم مستوفاة ، و 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة والإعادة على 95 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً ، وتم تلقى 25 شكوي عمالية ، تم تسوية شكوتين ودياً ، وتحويل 12 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقت 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل بشركة الحمد للمقاولات والإستثمار العقاري .

