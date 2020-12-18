جونسون يحذر نجوم الأهلي من الاستهانة بغزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:37 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يعقد الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة غزل المحلة، بالدوري العام.

ويحرص جونسون خلال المحاضرة الأخيرة داخل معسكر الفريق، التحذير من الاستهانة بالمنافس أو التعامل مع المباراة بسهولة نظرًا لصعود المنافس حديثًا.

وكان غزل المحلة عاد إلى منافسات الدوري العام، عقب تصدره مجموعته في القسم الثاني، وتعادل في أولى مبارياته أمام سموحة بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى خقق المارد الأحمر، انتصارًا في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مشوار الدفاع عن لقبه.

ومن المنتظر أن يقود جونسون مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، حيث بيتسو موسيماني المدير الفني عن قيادة الفريق اليوم امام زعيم الثغر بعد إصابته بفيروس كورونا وعزله في أحد المستشفيات.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري.

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