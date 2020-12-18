حنا: لسنا جزءا من المحاور المتصارعة المتاجرة بالقضية الفلسطينية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إننا لسنا جزءا من المحاور المتصارعة في منطقتنا والتي يتاجر بعضها بالقضية الفلسطينية في حين انهم في الواقع لا تهمهم هذه القضية وهي اصلا ليست موجودة على اجندتهم بل يستخدمونها ويستغلونها بهدف تمرير اجنداتهم ومشاريعهم.

وتابع "حنا"، في تصريحات صحفية: كما اننا لسنا جزءا من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي المؤسفة والمحزنة وتربطنا علاقات طيبة مع كافة الاطراف والاحزاب والتيارات السياسية الوطنية الفلسطينية ولكننا لم نكن في يوم من الايام ولن نكون في جيب احد ولسنا محسوبين على اي تيار او حزب او فصيل سياسي بل انتماءنا هو للوطن والقضية بعيدا عن الحزبية والفصائلية.

وأضاف: نفتخر بانتماءنا المسيحي وسنبقى كذلك كما اننا نفتخر بانتماءنا لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وانتماء وهوية ونضالا وكفاحا من اجل الحرية ولن نكون في يوم من الايام في جيب احد ولن نسمح بأن يوجهنا احد وان يفرض علينا اجندته وما يريده.

واختتم: لا توجد عندنا اجندة سياسية بل اجندتنا هي اجندة الانتماء الى الايمان والارض والقضية ولسان حالنا يقول: نحن مسيحيون فلسطينيون هكذا كنا وهكذا سنبقى ولن نتخلى عن واجبنا في ان ندافع عن شعبنا وقضيته العادلة ولكن بعيدا عن الفصائلية والحزبية والانقسامات والمحاور المتصارعة.

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