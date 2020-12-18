دفن جثة شاب لقي مصرعه أعلى كوبري أكتوبر

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صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر اصطدامه بسيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وتسليم الجثة لذويه.



تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع احدث مرورى أعلى كوبرى أكتوبر، وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بسيارة أعلى الكوبرى اتجاه العجوزة، ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة 2 آخران.



وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.