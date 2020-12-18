الطالع الفلكى الجُمعَه 18/12/2020..جَاذِبِيّة غَرِيب!

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من  15 ديسمبر - 14 يناير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.

اليوم 9 كهيك قبطى ، 18 كانُون أوّل رُومى ، 3 جُمَادى أوَّل ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى:  (تِحبّى نُؤعد على النّيل شويّة؟) -طيب.(كاريمان من فيلم موعد مع إبليس-1955)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الدّلو يعنى 
الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّعصبى أو تهدئة مشاعرفوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى.

الأنشطة مثل الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ والتضحية بوقتك لزيارة و إسعاد كبارعائلتك وصغارها ، زيارة محلات التسوّق العملاقة والمكتبات ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحد المهن الفنيّة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمر فى برج الدّلو ،الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك من بين المجاميع الغفيرة ،حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
تحل ذكرى ميلاد الفنانة كاريمان حَفِظَهَا الله ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كاريمان محمد سالم والشهرة كاريمان ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.
(ثمرة جوز الهند)،(مدموازيل راقية)،(مفترس عنيف)،(تفاحة كبيرة)،(صقر ذهبى)،(عطور مُنعشة)،(هيئة النمر).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ، ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة ، لسانك حُصانك.

برج الثور: قد تفترض أن الطرف الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.

برج الجوزاء: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول ، إذا كان حبيبك عسل.

برج السّرطان: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.

برج الأسد: مُساعدة أو مُساندة واردة من إمرأة ذات مقام مُحترم وحيثيّة بالمجتمع ، رُبّما كانت المُساعدة المُقدّمة على جبهة الأسرة فلا تستخف بمساعدة الإناث.

برج العذراء: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها داعٍ سوى تكوين المشاحنات والضغائن ، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج الميزان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.

برج العقرب: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.

برج القوس: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل،على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ،مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج الجدى: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة ، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى ، إسْعَ يا عبد.

برج الدّلو: لاتنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعلامات الشك ، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.

برج الحوت: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.

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