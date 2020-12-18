نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:06 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
Advertisements

علق هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، على الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدو بعد صورته مع الخطيب".

وأوضح: "الخطيب أسطورة كروية وأنا لو قابلته في أي مكان هتصور معاه وهو لو قابلني هيسلم عليا، ومش الطبيعي أن نجوم الكرة تشوف بعد وتتجاهل بعض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام يكن رياضة الخطيب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الـ14

منذ أقل من ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

12:30 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان